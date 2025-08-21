Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

O ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, acusou a Conmebol nesta quinta-feira (21) de atrasar a suspensão do jogo entre Independiente e Universidad de Chile, durante o qual houve graves enfrentamentos entre os torcedores das equipes, que terminaram com 19 feridos, entre eles dois em estado grave, e mais de 100 detidos.

A partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana era disputada no Estádio Libertadores de América, em Avelleneda, na periferia sul de Buenos Aires, e foi cancelada pelos atos de violência nas arquibancadas.

"A polícia foi clara e disse que o jogo deveria ser suspenso. Existe uma responsabilidade de atraso da Conmebol em suspender o jogo quando era claro que havia uma atitude muito hostil", declarou Alonso ao portal Infobae.

O ministro apontou que "existem protocolos da Conmebol muito claros" para a organização de jogos internacionais "e nenhum desse protocolos foi cumprido".

Javier Alonso esclareceu que a polícia é a encarregada da segurança fora do estádio, enquanto a ordem em seu interior é de responsabilidade de agências de segurança particular.

"Ao contrário de outros jogos, não havia um cordão de agentes de segurança privada limitando a ação dos visitantes", explicou.

"Nunca iríamos agir com gases e balas de borracha em uma arquibancada onde havia famílias, mulheres e crianças. Separar os violentos das pessoas comuns foi imprescindível para evitar uma tragédia ainda maior", disse.

"Se o jogo tivesse sido suspenso a tempo, estaríamos em condições de evacuar o estádio sem que nada disso tivesse acontecido. O que aconteceu foi consequência da falta de decisão e da falha da segurança particular", acrescentou.

A Conmebol afirmou nesta quinta-feira que atuará "com a maior firmeza" contra os responsáveis pelos incidentes que levaram ao cancelamento da partida e pediu aos clubes mandantes que garantam a segurança dos jogos.

