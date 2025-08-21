Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

O ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, acusou a Conmebol nesta quinta-feira (21) de atrasar a suspensão do jogo entre Independiente e Universidad de Chile, durante o qual houve graves enfrentamentos entre os torcedores das equipes, que terminaram com 19 feridos, entre eles dois em estado grave, e mais de 100 detidos. A partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana era disputada no Estádio Libertadores de América, em Avelleneda, na periferia sul de Buenos Aires, e foi cancelada pelos atos de violência nas arquibancadas.

"A polícia foi clara e disse que o jogo deveria ser suspenso. Existe uma responsabilidade de atraso da Conmebol em suspender o jogo quando era claro que havia uma atitude muito hostil", declarou Alonso ao portal Infobae. O ministro apontou que "existem protocolos da Conmebol muito claros" para a organização de jogos internacionais "e nenhum desse protocolos foi cumprido". Javier Alonso esclareceu que a polícia é a encarregada da segurança fora do estádio, enquanto a ordem em seu interior é de responsabilidade de agências de segurança particular. "Ao contrário de outros jogos, não havia um cordão de agentes de segurança privada limitando a ação dos visitantes", explicou.