México anuncia investimento público no setor elétrico de cerca de US$ 8,2 bilhões

O México investirá cerca de 8,2 bilhões de dólares (44,8 bilhões de reais na cotação atual) em fundos públicos para ampliar e modernizar o sistema de distribuição de energia elétrica do país, anunciou nesta quinta-feira (21) sua presidente, Claudia Sheinbaum. Após uma reforma do governo de esquerda, que em outubro passado revogou leis que abriam parcialmente a produção de energia para o setor privado, o Estado voltou a ter um papel dominante no setor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta injeção de capital faz parte de um plano para o período 2025-2030, que totaliza cerca de 32 bilhões de dólares (175,1 bilhões de dólares na cotação atual) e já havia sido anunciado em setembro passado. "É um investimento muito importante. São 8,177 bilhões de dólares para o sistema de transmissão de energia elétrica do nosso país", disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal. Na mesma conferência, a secretária de Energia, Luz Elena González, informou que serão construídas "275 novas linhas estratégicas e 524 subestações elétricas". Sheinbaum disse que esses investimentos visam dar "certeza" de que haverá eletricidade suficiente para a população e para o desenvolvimento industrial e comercial.