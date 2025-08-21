Maduro convoca alistamento no fim de semana para enfrentar "ameaças" dos EUA

Presidente venezuelano, Nicolás Maduro / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta quinta-feira, 21, a milícia, os reservistas e "todo o povo" para um alistamento no fim de semana a fim de enfrentar as "ameaças" dos Estados Unidos. A convocação ocorre depois de a Casa Branca ter aumentado para 50 milhões de dólares (R$ 274 milhões) a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e de ter lançado uma operação antinarcóticos com militares no Caribe.

Maduro também indicou que se reunirá com "todo o sistema defensivo nacional" para ajustar os planos. Segundo uma fonte vinculada à operação antinarcóticos dos Estados Unidos, três navios de guerra foram enviados para águas do mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa norte-americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4 mil fuzileiros navais.