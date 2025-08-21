Liverpool perde Frimpong por lesão até a data Fifa

Frimpong, de 24 anos, foi substituído no segundo tempo na vitória dos 'Reds' sobre o Bournemouth por 4 a 2 na última sexta-feira, na abertura do Campeonato Inglês.

O lateral-direito holandês Jeremie Frimpong, uma das contratações do Liverpool na última janela de transferências, vai desfalcar a equipe pelo menos até o "final" da data Fifa de setembro devido a uma lesão muscular na coxa, anunciou o técnico Arne Slot nesta quinta-feira (21).

"O departamento médico tinha razão sobre Jeremie quando me disseram que eu deveria tirá-lo de campo, porque ele ficará fora até o final da data Fifa", por volta do dia 10 de setembro, declarou Slot em entrevista coletiva.

"Acho que fui criticado por substituí-lo, não?", acrescentou, sorridente, o treinador. "Eu disse logo depois do jogo que não era devido ao seu rendimento, mas porque o departamento médico detectou que ele tinha um problema na coxa".

Frimpong foi contratado em maio pelo Liverpool para repor a saída de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid. O outro lateral-direito do elenco, Conor Bradley, acabou de ser reincorporado depois de uma lesão.

O Liverpool visita o Newcastle na próxima segunda-feira para fechar a segunda rodada do Inglês. O jogo atraiu holofotes em meio à novela pelo interesse dos 'Reds' na contratação do atacante sueco Alexander Isak, que quer se transferir e se recusa a jogar pelos 'Magpies'.