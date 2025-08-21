Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos pelo assassinato de seus pais em 1989, comparecerão, a partir desta quinta-feira (21), a uma comissão judicial encarregada de avaliar seu pedido de liberdade condicional. Ambos foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por um parricídio que chocou os Estados Unidos na década de 1990.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seu julgamento foi um dos primeiros transmitidos pela televisão e sua história voltou a ser notícia graças a uma série e um documentário da Netflix no ano passado. A liberdade condicional dos irmãos, que alegaram abusos sexuais de seu pai como justificativa para o assassinato, é solicitada por sua família e apoiada por celebridades como Kim Kardashian. Após mais de três décadas presos e condenados à prisão perpétua sem possibilidade de redução de pena, conquistaram uma importante vitória judicial em maio, quando a Justiça americana aliviou os termos de sua sentença. Isto lhes dá direito à liberdade condicional, sobre a qual decidirá uma comissão do Departamento de Serviços de Correções e Reabilitação da Califórnia.

Os irmãos devem demonstrar que estão arrependidos e que não representam perigo para a sociedade. Composta por dois ou três membros, a comissão ouvirá ambos por videoconferência de sua prisão em San Diego. Erik, de 54 anos, comparecerá nesta quinta-feira, enquanto o caso de Lyle, 57, será examinado na sexta-feira.

Embora sua liberdade condicional seja recomendada, os irmãos não sairão imediatamente da prisão. O processo pode durar até quatro meses e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, terá a última palavra. - "Responsabilidade" - "Durante mais de 35 anos, demonstraram uma evolução constante. Assumiram toda a responsabilidade de seus atos", diz um comunicado do Justice for Erik and Lyle Coalition, grupo de apoio que inclui membros de sua família.

O assassinato do poderoso empresário musical de origem cubana José Menéndez e de sua esposa Kitty Menéndez abalou os Estados Unidos em 1989. Os irmãos, com 21 e 18 anos na época, dispararam a sangue frio contra seus pais enquanto estes assistiam televisão. Eles abriram fogo várias vezes e até recarregaram para assassinar sua mãe. Inicialmente, tentaram criar um álibi e atribuíram o homicídio brutal à máfia. Mas, após a confissão de Erik ao seu terapeuta, as autoridades não demoraram para detê-los.