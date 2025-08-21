Homem é preso no sul da França acusado de homicídio na Espanha em 2024

Um homem de 48 anos, suspeito de ter matado uma turista francesa na Espanha, foi preso na quarta-feira em Perpignan, sul da França, a pedido da Justiça espanhola, informaram fontes judiciais coincidentes nesta quinta-feira (21). Os fatos remontam a 18 de julho de 2024, em um acampamento da localidade de Alcalà de Xivert, na província de Castellón, Espanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O corpo da francesa, de 63 anos, foi encontrado esfaqueado dentro do trailer no qual viajava. "A investigação realizada pela Guarda Civil permitiu determinar que o crime foi cometido por um homem francês que morava em Torreblanca", na mesma província, diz um comunicado da Guarda Civil espanhola divulgado nesta quinta-feira. "O autor fugiu para França após cometer os crimes, onde permaneceu até sua prisão", acrescentou o comunicado. O suspeito, de nacionalidade francesa, foi preso "por causa de uma ordem europeia de prisão", disse o Ministério Público de Perpignan, pelas autoridades francesas em colaboração com a Guarda Civil espanhola.