Furacão Erin inunda áreas costeiras do leste dos EUA

O furacão Erin provocou inundações em algumas partes do litoral dos estados da Carolina do Norte e da Virgínia na madrugada desta quinta-feira (21), quando fez sua aproximação mais próxima ao continente nos Estados Unidos. Grandes ondas inundaram a rodovia 12, que conecta a cadeia de ilhas Outer Banks, deixando algumas áreas intransitáveis, conforme mostraram imagens publicadas pelas autoridades locais.

Isso demonstra a capacidade da gigantesca tempestade de gerar marés perigosas a centenas de quilômetros de seu centro. Embora a região do Atlântico Médio tenha sofrido o impacto mais severo, o Centro Nacional de Furacões (NHC) instou os banhistas de toda a Costa Leste a evitarem nadar para prevenir condições potencialmente fatais. Em uma atualização matutina, o NHC informou que Erin, de categoria 2, apresentava ventos de 169 quilômetros por hora e avançava lentamente para o norte-nordeste. Prevê-se que enfraqueça à medida que se move para o mar nos próximos dias. A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.