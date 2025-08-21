Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Furacão Erin inunda áreas costeiras do leste dos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

O furacão Erin provocou inundações em algumas partes do litoral dos estados da Carolina do Norte e da Virgínia na madrugada desta quinta-feira (21), quando fez sua aproximação mais próxima ao continente nos Estados Unidos.

Grandes ondas inundaram a rodovia 12, que conecta a cadeia de ilhas Outer Banks, deixando algumas áreas intransitáveis, conforme mostraram imagens publicadas pelas autoridades locais.

Isso demonstra a capacidade da gigantesca tempestade de gerar marés perigosas a centenas de quilômetros de seu centro.

Embora a região do Atlântico Médio tenha sofrido o impacto mais severo, o Centro Nacional de Furacões (NHC) instou os banhistas de toda a Costa Leste a evitarem nadar para prevenir condições potencialmente fatais.

Em uma atualização matutina, o NHC informou que Erin, de categoria 2, apresentava ventos de 169 quilômetros por hora e avançava lentamente para o norte-nordeste. Prevê-se que enfraqueça à medida que se move para o mar nos próximos dias.

A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.

Apesar de um início relativamente tranquilo, com apenas cinco grandes tempestades, incluindo Erin, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) continua prevendo uma temporada acima do normal.

Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas intensificam os ciclones tropicais: oceanos mais quentes geram ventos mais fortes, uma atmosfera mais quente intensifica as chuvas e o aumento do nível do mar amplifica as marés ciclônicas.

Também há evidências, embora menos definitivas, de que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência dos furacões.

ia/des/dg/mel/dd/aa

