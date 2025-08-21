Europa deve assumir 'maior parte do fardo' da segurança da Ucrânia, diz Vance

A Europa deverá assumir "a maior parte do fardo" da segurança da Ucrânia, afirmou o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, em momentos em que Washington pressiona para que a guerra chegue ao fim. No programa "Ingraham Angle" da Fox News, na noite de quarta-feira, Vance foi questionado sobre as garantias de segurança para a Ucrânia e o nível de envolvimento da Europa, temas abordados nas cúpulas de alto nível realizadas nos últimos dias para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022.

"Bem, eu não acho que devemos carregar esse fardo aqui", disse Vance. "Os europeus terão de assumir a maior parte do fardo. É o continente deles. É a segurança deles, e o presidente (Donald Trump) foi muito claro: eles terão que dar um passo à frente." Vance também disse que, embora Washington ajudasse a pôr fim ao conflito, as nações europeias deveriam liderar os acordos de segurança. Ele não deu detalhes específicos. "Os Estados Unidos estão abertos para ter a conversa, mas não faremos compromissos até descobrirmos o que será necessário para deter a guerra em primeiro lugar", afirmou.

Donald Trump reuniu-se com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca na sexta-feira passada. Na segunda-feira, ele recebeu em Washington o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, junto com líderes europeus. Embora Trump tenha dito que Putin havia concordado em se encontrar com Zelensky e aceitar algumas garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia, essas promessas foram recebidas com extrema cautela por Kiev e seus aliados europeus, e muitos detalhes permanecem vagos.