Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enviar um contingente europeu à Ucrânia seria 'inaceitável', diz a Rússia

Enviar um contingente europeu à Ucrânia seria 'inaceitável', diz a Rússia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarou nesta quinta-feira (21) que qualquer presença de tropas europeias na Ucrânia seria "absolutamente inaceitável", enquanto os aliados de Kiev trabalham para garantir a segurança do país. 

"Isso seria absolutamente inaceitável para a Federação Russa", disse Lavrov em resposta à pergunta de um repórter sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, chamando-as de "intervenção estrangeira em qualquer parte do território ucraniano".

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

bur/giv/mab/es/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar