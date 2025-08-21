Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte tem uma base de mísseis 'não declarada' perto da China, afirma relatório

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Coreia do Norte construiu uma base militar secreta perto de sua fronteira com a China que poderia abrigar os mísseis balísticos de longo alcance mais modernos de Pyongyang, segundo uma investigação recente.

A instalação de mísseis "não declarada" de Sinpung-dong fica a 27 quilômetros da fronteira chinesa, segundo o relatório publicado na quarta-feira pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede em Washington.

A base, na província de Pyongan do Norte, provavelmente abriga entre seis e nove mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear e seus lançadores, afirma o documento. 

O texto acrescenta que as armas "representam uma ameaça nuclear potencial para o leste da Ásia e o território continental dos Estados Unidos".

O relatório, que o CSIS classificou como a primeira confirmação exaustiva e de fontes abertas sobre Sinpung-dong, afirma que a infraestrutura é uma das "entre 15 e 20 bases de mísseis balísticos, instalações de manutenção, armazenamento de projéteis e ogivas que a Coreia do Norte nunca declarou". 

Pyongyang intensificou seu programa nuclear desde uma reunião de cúpula fracassada no Vietnã com os Estados Unidos em 2019. Durante o encontro, o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un não chegaram a um acordo sobre o que a Coreia do Norte cederia em troca da suspensão das sanções internacionais.

Kim pediu recentemente a "rápida expansão" da capacidade atômica da nação, isolada diplomaticamente.

Pyongyang também se aproximou da Rússia após a invasão da Ucrânia, fornecendo tropas para a campanha militar de Moscou.

O governo dos Estados Unidos afirma que há evidências de que Moscou está intensificando seu apoio a Pyongyang em tecnologia espacial e de satélites, em troca da ajuda no território ucraniano.

Analistas afirmam que os lançadores de satélites e os mísseis balísticos intercontinentais compartilham grande parte da mesma tecnologia de base.

cdl/ceb/mjw/tym/arm/mas/fp

