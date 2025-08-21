Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

Autor AFP
Tipo Notícia

A Conmebol decidirá as eventuais punições contra Independiente e Universidad de Chile, cujos torcedores protagonizaram violentos enfrentamentos em Buenos Aires, só depois de reunir todos os relatórios dos incidentes, informou uma fonte da Confederação à AFP nesta quinta-feira (21).

"O caso foi encaminhado aos órgãos judiciais da Conmebol. Todas as informações dos fatos ocorridos dentro e fora do estádio estão sendo coletadas pelo Comitê Disciplinar", disse uma fonte da entidade que pediu anonimato, segundo a qual a investigação pode se estender por uma semana.

De acordo com essa mesma fonte, o Comitê tomará uma decisão depois de ouvir as partes e fará isso com base nos relatórios das autoridades e nas imagens registradas dos incidentes.

O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelado no início do segundo tempo após uma batalha campal nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires.

A partida foi interrompida quando os times empatavam em 1 a 1, resultado que classificava o time chileno, que havia vencido na ida por 1 a 0, para enfrentar o Alianza Lima nas quartas de final.

Mas tanto a 'La U' quanto o Independiente correm o risco de serem punidos pelos atos de violência, que deixaram 19 feridos e pelos quais mais de 100 pessoas foram detidas, segundo as autoridades.

A Conmebol antecipou em comunicado divulgado nesta quinta-feira que atuará "com a maior firmeza" na imposição de punições, "conforme o regulamento do Comitê Disciplinar".

Entre as medidas mais severas, o regulamento da Confederação prevê multas de até US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual) e a desclassificações das competições em andamento e futuras para qualquer clube apontado como responsável pela impossibilidade da realização de jogos por causas externas, como violência nas arquibancadas.

A resolução rápida do caso é crucial para a Copa Sul-Americana, cujas quartas de final estão programadas para a semana do dia 15 de setembro.

