Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

A Conmebol decidirá as eventuais punições contra Independiente e Universidad de Chile, cujos torcedores protagonizaram violentos enfrentamentos em Buenos Aires, só depois de reunir todos os relatórios dos incidentes, informou uma fonte da Confederação à AFP nesta quinta-feira (21). "O caso foi encaminhado aos órgãos judiciais da Conmebol. Todas as informações dos fatos ocorridos dentro e fora do estádio estão sendo coletadas pelo Comitê Disciplinar", disse uma fonte da entidade que pediu anonimato, segundo a qual a investigação pode se estender por uma semana.

De acordo com essa mesma fonte, o Comitê tomará uma decisão depois de ouvir as partes e fará isso com base nos relatórios das autoridades e nas imagens registradas dos incidentes. O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelado no início do segundo tempo após uma batalha campal nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires. A partida foi interrompida quando os times empatavam em 1 a 1, resultado que classificava o time chileno, que havia vencido na ida por 1 a 0, para enfrentar o Alianza Lima nas quartas de final. Mas tanto a 'La U' quanto o Independiente correm o risco de serem punidos pelos atos de violência, que deixaram 19 feridos e pelos quais mais de 100 pessoas foram detidas, segundo as autoridades.