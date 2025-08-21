Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As facções palestinas presentes nos campos de refugiados no Líbano começaram, nesta quinta-feira (21), a entregar suas armas às autoridades, em conformidade com um acordo alcançado em maio para garantir o monopólio das armas ao Estado libanês.

"Hoje começa a primeira fase do processo de entrega de armas nos campos palestinos", informou em um comunicado o presidente do Comitê de Diálogo Libanês-Palestino, Ramez Damaschkieh.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A operação começará no campo de Burj el-Barajneh, em Beirute, onde será entregue um primeiro lote de armas que ficará sob a custódia do exército libanês, acrescentou.

Um fotógrafo da AFP viu dezenas de combatentes vestidos com uniformes militares e armados com fuzis, enquanto uma multidão se reunia em frente à sede em Beirute do Fatah, o movimento do presidente palestino Mahmoud Abbas.

Em maio, Abbas viajou a Beirute - sua primeira visita ao Líbano desde 2017 - e chegou a um acordo com o presidente libanês, Joseph Aoun, para entregar às autoridades todas as armas presentes nos campos palestinos.

Em paralelo, o Líbano está submetido a fortes pressões dos Estados Unidos para conseguir o desarmamento do Hezbollah, após as graves perdas infligidas ao movimento pró-iraniano durante sua guerra contra Israel no ano passado.

Em 5 de agosto, o governo encarregou o exército de elaborar um plano para desarmá-lo antes do final de 2025.

O enviado americano Tom Barrack elogiou, nesta quinta-feira, as medidas para iniciar o desarmamento e parabenizou o governo e o Fatah pelo que classificou como um "passo histórico para a unidade e a estabilidade, que demonstra um verdadeiro compromisso com a paz e a cooperação".

lk/jsa/hme/cab/hgs/mb/ic/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar