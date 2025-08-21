Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

As facções palestinas presentes nos campos de refugiados no Líbano começaram, nesta quinta-feira (21), a entregar suas armas às autoridades, em conformidade com um acordo alcançado em maio para garantir o monopólio das armas ao Estado libanês. "Hoje começa a primeira fase do processo de entrega de armas nos campos palestinos", informou em um comunicado o presidente do Comitê de Diálogo Libanês-Palestino, Ramez Damaschkieh.

A operação começará no campo de Burj el-Barajneh, em Beirute, onde será entregue um primeiro lote de armas que ficará sob a custódia do exército libanês, acrescentou. Um fotógrafo da AFP viu dezenas de combatentes vestidos com uniformes militares e armados com fuzis, enquanto uma multidão se reunia em frente à sede em Beirute do Fatah, o movimento do presidente palestino Mahmoud Abbas. Em maio, Abbas viajou a Beirute - sua primeira visita ao Líbano desde 2017 - e chegou a um acordo com o presidente libanês, Joseph Aoun, para entregar às autoridades todas as armas presentes nos campos palestinos. Em paralelo, o Líbano está submetido a fortes pressões dos Estados Unidos para conseguir o desarmamento do Hezbollah, após as graves perdas infligidas ao movimento pró-iraniano durante sua guerra contra Israel no ano passado.