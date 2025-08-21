Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autópsia descarta 'intervenção de terceiro' na morte de francês transmitida ao vivo

Autor AFP
Tipo Notícia

A morte de um francês durante uma transmissão ao vivo não foi causada por traumatismo e não teve relação com intervenção de terceiros, segundo a autópsia, informou, nesta quinta-feira (21), o procurador de Nice, no sul da França.

Raphael Graven, conhecido na internet como "Jean Pormanove" ou "JP", morreu na segunda-feira (18) durante uma transmissão ao vivo, na qual parecia estar sendo aparentemente maltratado por dois colegas.

Segundo os internautas, as imagens mostravam o jovem deitado sob um lençol enquanto outro homem lhe lançava uma garrafa de plástico.

"As causas prováveis da morte parecem ser médicas e/ou toxicológicas", afirmou o procurador Damien Martinelli, que acrescentou que foram solicitados mais exames.

Dois médicos legistas não encontraram "lesões traumáticas internas ou externas" nem queimaduras, apenas alguns hematomas e feridas cicatrizadas, segundo o procurador.

"Os especialistas médicos consideram que a morte do Sr. Graven não foi de origem traumática e não esteve relacionada com a intervenção de um terceiro", afirmou Martinelli.

Graven poderia ter tido problemas cardíacos e estava recebendo tratamento médico para a glândula tireoide, acrescentou.

O homem, de 46 anos, havia ganhado centenas de milhares de seguidores na plataforma australiana Kick com programas ao vivo na internet, nos quais era alvo de abusos e humilhações.

Os procuradores da cidade de Nice indicaram que ele morreu na segunda-feira na localidade próxima de Contes.

Kick indicou que todos os co-streamers envolvidos no incidente haviam sido expulsos da plataforma enquanto aguardavam o resultado da investigação.

Também afirmou que estava realizando uma "reavaliação completa" do seu conteúdo francês. Considera-se que a plataforma tem condições de uso menos rígidas do que as de seu rival, o conhecido serviço de streaming Twitch.

