Ação do narcotráfico derruba helicóptero e mata 6 policiais na Colômbia

Seis policiais morreram e sete ficaram feridos nesta quinta-feira (21) em confrontos e um ataque com drone do maior grupo do narcotráfico da Colômbia, que derrubou um helicóptero, informaram as autoridades. O ataque ocorreu no departamento de Antioquia (noroeste), durante uma operação para erradicar cultivos de plantas para produção de entorpecentes em meio à pior crise de violência vivida no país desde a assinatura do acordo de paz com a guerrilha das Farc, em 2016.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um funcionário da Polícia explicou à AFP que os atacantes "cercaram" um grupo de erradicadores de folha de coca, ingrediente básico da cocaína, e atacaram com um drone um helicópteros das forças de ordem, que caiu. Ainda não se sabe se as vítimas estavam na aeronave. Segundo o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, os atacantes pertencem ao Clã do Golfo, o maior grupo de narcotraficantes do país, que tem cerca de 7.500 membros, de acordo com informações da inteligência militar. "Nossa @PoliciaColombia foi atacada pelo cartel do Clã do Golfo, causando o incêndio de um helicóptero e danos críticos a nossos policiais", disse no X.

Imagens publicadas em redes sociais mostram o helicóptero sobrevoando a área e, depois, um estrondo seguido da queda da aeronave. Em outras imagens, vê-se uma coluna de fumaça preta subindo da montanha. "Conseguimos apreender uma tonelada e meia de cocaína do Clã do Golfo em Urabá, e sua reação ocorre na região (...) Eles conseguiram derrubar um helicóptero da polícia", disse o presidente Gustavo Petro no X. - Negociações no Catar -

O ataque ocorre em meio a negociações entre o governo Petro e a organização criminosa de origem paramilitar celebradas no Catar, após várias tentativas fracassadas. O Clã do Golfo, que também se financia com extorsão, garimpo ilegal e tráfico de migrantes, insiste em ser reconhecido como um grupo político e receber um tratamento semelhante ao dado à guerrilha e aos paramilitares. O uso de drones carregados com explosivos para atacar policiais e militares, grupos armados rivais e até mesmo civis é cada vez mais comum na Colômbia.