TPI diz que sanções dos EUA constituem um 'ataque flagrante'

O Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou, nesta quarta-feira (20), que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a juízes e promotores do tribunal são um "ataque flagrante" à sua independência. 

"Essas sanções constituem um ataque flagrante à independência de uma instituição judicial imparcial", afirmou o tribunal sediado em Haia em um comunicado.

