TPI diz que sanções dos EUA constituem um 'ataque flagrante'
O Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou, nesta quarta-feira (20), que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a juízes e promotores do tribunal são um "ataque flagrante" à sua independência.
"Essas sanções constituem um ataque flagrante à independência de uma instituição judicial imparcial", afirmou o tribunal sediado em Haia em um comunicado.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
bur-an/mb/aaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente