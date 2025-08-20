TPI diz que sanções dos EUA constituem um 'ataque flagrante'

O Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou, nesta quarta-feira (20), que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a juízes e promotores do tribunal são um "ataque flagrante" à sua independência.

"Essas sanções constituem um ataque flagrante à independência de uma instituição judicial imparcial", afirmou o tribunal sediado em Haia em um comunicado.