Shnaider avança às quartas de final do WTA 500 de Monterrey; Bia Haddad é eliminada
A russa Diana Shnaider avançou para as quartas de final do torneio WTA 500 de Monterrey nesta quarta-feira (20) com uma vitória na estreia sobre sua compatriota Kamilla Rakhimova, enquanto a brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada pela tcheca Marie Bouzkova.
Shnaider, 22ª colocada no ranking mundial e terceira cabeça de chave, derrotou Rakhimova, 68ª colocada no ranking da WTA, por 7-6 (7/3), 6-1 em uma hora e 47 minutos.
Por sua vez, Bouzkova (53ª) vence Bia Haddad (20ª), quarta cabeça de chave, por 6-3 e 6-4 em uma hora e 59 minutos.
Outra cabeça de chave que caiu na segunda rodada nesta quarta-feira foi a canadense Leylah Fernandez, diante da eslovaca Rebecca Sramkova.
Sramkova (38ª) virou o jogo e derrotou Fernandez, sétima cabeça de chave, por 2-6, 6-3 e 6-2 em duas horas e nove minutos.
A belga Elise Mertens (21ª), quinta cabeça de chave, derrotou a croata Donna Vekic (55ª) por 6-3 e 6-3, após quase uma hora e meia de jogo.
Vindo do qualy, a croata Antonia Ruzic, que havia surpreendido a russa Anastasia Pavlyuchenkova na terça-feira, derrotou a italiana Elisabetta Cocciaretto nesta quarta-feira.
Ruzic (89ª) derrotou Cocciaretto (87ª) por 7-6 (7/2), 2-6 e 6-0.
O Monterrey WTA 500 é disputado nas quadras duras do Sonoma Club e oferece US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,48 milhões pela cotação atual) em premiação.
-- Resultados desta quarta-feira do WTA 500 de Monterrey:
- Segunda rodada
Elise Mertens (BEL/N.5) x Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-3
Antonia Ruzic (CRO) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-6 (7/2), 2-6, 6-0
Diana Shnaider (RUS/N.3) x Kamilla Rakhimova (RUS) 7-6 (7/3), 6-1
Marie Bouzkova (CZE) x Beatriz Haddad Maia (BRA/N.4) 6-3, 6-4
Rebecca Sramkova (SVK) x Leylah Fernandez (CAN/N.7) 2-6, 6-3, 6-2
