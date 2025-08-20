Reino Unido sanciona redes de criptomoedas que ajudam Rússia a evadir sanções

Entre os alvos do Ministério de Relações Exteriores britânico estão as plataformas de câmbio Grinex e Meer, nas quais se negocia uma 'stablecoin' (moeda digital com valor supostamente estável), respaldada pelo rublo, chamada A7A5.

O Reino Unido anunciou sanções, nesta quarta-feira (20), contra oito pessoas e entidades que ajudam a Rússia a evadir as sanções ocidentais utilizando redes financeiras e de criptomoedas com sede no Quirguistão.

Essa criptomoeda foi lançada em fevereiro para fornecer um canal de pagamento alternativo às empresas e indivíduos russos que negociam com o exterior.

A moeda digital ajuda as companhias e empresários russos a evadir as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados desde a invasão da Crimeia em 2014.

"Se o Kremlin pensa que pode ocultar suas tentativas desesperadas de mitigar o impacto de nossas sanções lavando transações através de redes de criptomoedas duvidosas, está muito enganado", declarou o ministro britânico do Estado para Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, Stephen Doughty, citado no comunicado.

Entre as pessoas e entidades sancionadas pelo Reino Unido também estão o Capital Bank, estabelecido no Quirguistão, e seu diretor, Kantemir Chalbayev, "que a Rússia utiliza para financiar equipamento militar", afirma a chancelaria britânica.