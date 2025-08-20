Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

Autor AFP
Tipo Notícia

O órgão regulador britânico de publicidade proibiu, nesta quarta-feira (20), um anúncio do sabonete líquido Sanex, de propriedade do grupo americano Colgate-Palmolive, por sugerir que a pele negra é "problemática" e a pele branca é "superior". 

A Autoridade de Normas Publicitárias (ASA, na sigla em inglês) afirmou que atuou após receber duas denúncias alegando que o anúncio televisivo perpetuava estereótipos negativos sobre pessoas de pele mais escura. 

O anúncio, exibido em junho, apresentava duas modelos negras com "pele seca e com coceira, o que é apresentado como problemático", enquanto uma modelo branca aparecia com a pele macia. 

Segundo o órgão regulador, "o anúncio pode reforçar o estereótipo racial negativo e ofensivo de que a pele negra é problemática e a pele branca é superior".

O órgão regulador determinou que o anúncio não deveria ser reexibido, pois violava as regras que proíbem publicidade prejudicial ou ofensiva. 

Segundo o comunicado da ASA, a Colgate-Palmolive, proprietária da marca Sanex, explicou durante a investigação que a "apresentação de modelos de diferentes origens e cores de pele" fazia parte de seu compromisso "com a diversidade", com a ideia de que o produto "é adequado para todos". 

A ASA reconheceu que a mensagem não foi intencional, mas alertou a empresa para "garantir que evite causar ofensas graves de cunho racial". 

A empresa não respondeu ao pedido de comentários da AFP.

