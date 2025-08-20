Polônia denuncia 'provocação' russa após explosão de drone

"Mais uma vez, enfrentamos uma provocação da Federação Russa, com um drone russo", declarou à imprensa o ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

A Polônia afirmou nesta quarta-feira (20) que um drone militar russo entrou em seu espaço aéreo e explodiu em terras agrícolas no leste do país durante a noite, qualificando esse fato como uma "provocação".

A explosão ocorreu em um milharal perto da localidade de Osiny, a cerca de 100 km de Varsóvia e próximo às fronteiras com a Ucrânia e Belarus, aliada da Rússia.

As autoridades indicaram que não houve vítimas, mas que as janelas de algumas casas próximas foram danificadas.

O general polonês Dariusz Malinowski assegurou que o dispositivo "era um drone isca, que não estava armado, mas carregava uma ogiva autodestrutiva".

A Polônia tem sido um dos principais apoiadores da Ucrânia, hospedando mais de um milhão de refugiados ucranianos e sendo um ponto de trânsito chave para ajuda humanitária e militar ocidental destinada à ex-república soviética.