Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia francesa investiga morte transmitida ao vivo

Polícia francesa investiga morte transmitida ao vivo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia francesa seguia enfrentando dificuldades, nesta quarta-feira (20), para explicar a morte de um homem de 46 anos, morto durante uma transmissão em streaming, na qual ele aparecia sendo maltratado por dois colegas de cena, informou um promotor.

A polícia que investiga a morte, ocorrida na segunda-feira, de Raphaël Graven, conhecido na internet como "Jean Pormanove" ou "JP", interrogou testemunhas e confiscou provas, incluindo vídeos, informou o promotor Damien Martinelli em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Foram realizadas várias entrevistas com pessoas presentes no momento da morte sem produzir pistas sobre sua causa", detalhou. Uma necropsia foi ordenada para a quinta-feira.

Graven ganhou seguidores com programas ao vivo na internet, nos quais sofria abusos e humilhações.

Os promotores da cidade de Nice assinalaram que ele morreu na segunda-feira na localidade vizinha de Contes.

A investigação sobre a morte de Graven ocorre após outra averiguação, em dezembro, de denúncias de maus-tratos e humilhações contra pessoas vulneráveis em vídeos com pagamentos online dos espectadores, dos quais os mesmos protagonistas participavam.

Neste caso, "NarutoVie" e "Safine" foram presos e interrogados em janeiro.

A polícia também interrogou as supostas vítimas dos maus-tratos, Graven e um homem conhecido cono "Coudoux", mas os dois negaram ter sofrido violência, assinalou Martinelli. Eles explicaram que os atos "eram arranjados, destinados a gerar notoriedade e ganhar dinheiro", acrescentou.

Coudoux declarou que chegou a ter ganhos mensais de até 2.000 euros (mais de R$ 12.300, em valores de janeiro passado) por sua participação, enquanto Graven "mencionou quantias de 6.000 euros" (aproximadamente R$ 37.000) obtidas por sua empresa graças a contratos com plataformas de streaming.

"Ambos afirmaram que nunca ficaram feridos, que eram livres para entrar e sair, e para tomar suas próprias decisões", explicou o promotor. Eles também se recusaram a fazer exames médicos e psiquiátricos.

A plataforma australiana Kick anunciou, nesta quarta-feira, que todos os co-streamers envolvidos no evento foram expulsos da plataforma enquanto durar a investigação. E acrescentou que está realizando "uma reavaliação completa" de seu conteúdo na França.

A plataforma é considerada menos rígida em suas normas de uso do que sua concorrente mais conhecida, a Twitch.

alc/jh/ekf/mab/mb/mvv/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar