Polícia francesa investiga morte transmitida ao vivo

A polícia francesa seguia enfrentando dificuldades, nesta quarta-feira (20), para explicar a morte de um homem de 46 anos, morto durante uma transmissão em streaming, na qual ele aparecia sendo maltratado por dois colegas de cena, informou um promotor. A polícia que investiga a morte, ocorrida na segunda-feira, de Raphaël Graven, conhecido na internet como "Jean Pormanove" ou "JP", interrogou testemunhas e confiscou provas, incluindo vídeos, informou o promotor Damien Martinelli em um comunicado.

Foram realizadas várias entrevistas com pessoas presentes no momento da morte sem produzir pistas sobre sua causa", detalhou. Uma necropsia foi ordenada para a quinta-feira. Graven ganhou seguidores com programas ao vivo na internet, nos quais sofria abusos e humilhações. Os promotores da cidade de Nice assinalaram que ele morreu na segunda-feira na localidade vizinha de Contes. A investigação sobre a morte de Graven ocorre após outra averiguação, em dezembro, de denúncias de maus-tratos e humilhações contra pessoas vulneráveis em vídeos com pagamentos online dos espectadores, dos quais os mesmos protagonistas participavam.

Neste caso, "NarutoVie" e "Safine" foram presos e interrogados em janeiro. A polícia também interrogou as supostas vítimas dos maus-tratos, Graven e um homem conhecido cono "Coudoux", mas os dois negaram ter sofrido violência, assinalou Martinelli. Eles explicaram que os atos "eram arranjados, destinados a gerar notoriedade e ganhar dinheiro", acrescentou. Coudoux declarou que chegou a ter ganhos mensais de até 2.000 euros (mais de R$ 12.300, em valores de janeiro passado) por sua participação, enquanto Graven "mencionou quantias de 6.000 euros" (aproximadamente R$ 37.000) obtidas por sua empresa graças a contratos com plataformas de streaming.