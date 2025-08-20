Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em acidente de ônibus no Afeganistão sobe para 76

Autor AFP
Tipo Notícia

O número de mortos do acidente entre um ônibus que transportava migrantes afegãos procedentes do Irã e outros dois veículos no oeste do Afeganistão subiu para 76, informou nesta quarta-feira o governo da província de Herat.

"No total, 76 cidadãos do país (...) perderam a vida no incidente e três estão gravemente feridos", disse Yousuf Saeedi, porta-voz do governo de Herat. 

A polícia do distrito de Guzara, perto da cidade de Herat, local do acidente na noite de terça-feira, informou que o ônibus colidiu com uma motocicleta e um caminhão-tanque que transportava combustível, o que provocou um incêndio. 

O ônibus transportava afegãos que haviam chegado recentemente do Irã e seguiam em direção à capital, Cabul.

Pelo menos 1,5 milhão de pessoas retornaram ao Afeganistão desde o início do ano, procedentes do Irã e do Paquistão, que expulsaram os migrantes depois de abrigá-los por décadas, segundo a agência da ONU para migrações. 

