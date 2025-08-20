Israel aprova convocação de 60.000 reservistas para tomar a Cidade de Gaza

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, aprovou o plano para conquistar a Cidade de Gaza e ordenou a convocação de 60.000 reservistas, enquanto os mediadores continuam aguardando nesta quarta-feira (20) a resposta do governo do país a uma nova proposta de trégua no território palestino devastado. O gabinete de segurança comandado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, autorizou no início do mês um plano para a tomada militar da cidade e dos campos de deslocados adjacentes, assim como para assumir o controle de toda a Faixa, libertar os reféns e desarmar o movimento islamista palestino Hamas.

Os reféns foram sequestrados no ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023. Desde então, a ofensiva israelense de retaliação provocou dezenas de milhares de mortes e um desastre humanitário denunciado pela comunidade internacional. O ministro Katz "aprovou o plano de ataque do Exército israelense à Cidade de Gaza", a maior localidade do território costeiro palestino, informou à AFP uma fonte da pasta. Também autorizou "a emissão de ordens de convocação dos reservistas necessários para efetuar a missão", que somam quase 60.000 homens. Em 22 meses de guerra, o Exército israelense tomou quase 75% da Faixa de Gaza.

Nos últimos dias, o país intensificou os ataques aéreos e operações terrestres na Cidade de Gaza e nos campos de deslocados próximos, considerados os últimos redutos do Hamas. O site israelense Walla informou que "a divisão 99 está a ponto de completar a conquista do bairro de Zeitoun", na Cidade de Gaza. O "próximo objetivo" será o bairro vizinho de Al Sabra. - Tanques, artilharia e drones -

"As explosões não param em Al Sabra. Os tanques e a artilharia atiram em nós, os drones também", declarou na terça-feira à AFP Hussein al Dairi, morador do bairro. O Exército israelense afirmou que suas forças atuam na área para desmantelar as capacidades militares do Hamas. Na segunda-feira, o movimento islamista informou que aceitou uma nova proposta de trégua apresentada pelos mediadores (Egito, Catar e Estados Unidos).

Israel ainda não apresentou uma resposta formal à proposta de trégua. Uma fonte governamental disse que o gabinete de Netanyahu "não mudou" de política e que continua "exigindo a libertação" de todos os reféns de uma só vez, "em conformidade com os princípios estabelecidos" para acabar com a guerra. "Estamos na fase decisiva final contra o Hamas e não deixaremos nenhum refém para trás", acrescentou a fonte. O Catar elogiou a resposta do Hamas, "muito positiva", e destacou na terça-feira que a proposta atual retoma de maneira "quase integral" um plano americano aprovado anteriormente por Israel.