Incêndios em Portugal provocam terceira morte

Um homem morreu em um acidente durante as operações de combate aos incêndios no norte de Portugal, o que eleva para três o número de óbitos provocados pelas chamas desde o final de julho, anunciou nesta quarta-feira (20) a Proteção Civil. A vítima "trabalhava para uma empresa contratada pela prefeitura de Mirandela para ajudar nas operações de luta contra os incêndios", declarou o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O homem faleceu em um acidente com equipamentos de construção. Santos informou que a vítima tinha 75 anos, mas as autoridades do município onde ocorreu o incidente declararam à AFP que ele tinha 65 anos. Portugal continua lutando nesta quarta-feira contra quatro grandes incêndios, em particular no norte e no centro do país. Mais de 2.600 bombeiros foram mobilizados, além de 20 aviões e helicópteros. As críticas sobre a gestão dos incêndios são cada vez mais intensas e a oposição exige explicações do governo. O secretário de Estado para Proteção Civil, Rui Rocha, reconheceu na terça-feira que pode ter acontecido "alguma desorganização pontual devido à complexidade do terreno de intervenção", em uma entrevista ao canal de televisão Sic Notícias. O governo, no entanto, garantiu que avalia "desde o primeiro dia" os danos provocados pelos incêndios para identificar rapidamente as perdas e adotar as ajudas necessárias para as pessoas afetadas.