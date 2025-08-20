Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Europa registra recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos

Europa registra recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Europa registrou este ano um número recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos - como a chikungunya e o vírus do Nilo Ocidental - devido à mudança climática, informou a agência europeia de saúde nesta quarta-feira (20).

A Europa está passando por temporadas mais longas e intensas de circulação de doenças transmitidas por mosquitos, observou o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Esta mudança está impulsionada por fatores climáticos e ambientais, como o aumento das temperaturas, verões mais longos, invernos mais suaves e mudanças nos padrões de chuva, condições que, em conjunto, criam um entorno favorável para que os mosquitos prosperem", indicou em um comunicado.

A diretora do ECDC, Pamela Rendi Wagner, afirmou que a Europa está entrando em uma nova fase em que "uma alta transmissão, mais longa e mais intensa, das doenças transmitidas por mosquitos está se convertendo em uma nova realidade".

O mosquito capaz de transmitir o vírus da chikungunya, Aedes albopictus, já está estabelecido em 16 países europeus e 369 regiões, enquanto há uma década estava somente em 114 regiões, detalhou o ECDC.

A Europa registrou até o momento 27 surtos de chikungunya em 2025, um recorde para o continente.

Pela primeira vez, foi relatado um caso autóctone na região francesa da Alsácia, "um fato excepcional nesta latitude, o que destaca a contínua expansão para o norte do risco de transmissão", destacou a agência.

Até dia o dia 13 de agosto, oito países europeus haviam notificado 335 casos autóctones de infecção pelo vírus do Nilo Ocidental e 19 mortes, sendo a Itália o país mais afetado, com 274 infecções.

O ECDC pediu às pessoas nas zonas afetadas que se protejam contra as picadas de mosquitos usando repelente, vestindo camisas com mangas compridas e calças, além de redes mosquiteiras nas janelas e camas.

po/jll/mab/mb/jmo/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar