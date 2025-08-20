Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China e India se comprometem a retomar voos após visita diplomática

China e India se comprometem a retomar voos após visita diplomática

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

China e Índia anunciaram a retomada dos voos diretos em uma nova aproximação bilateral após a visita à cidade de Nova Délhi do chefe da diplomacia de Pequim.

A visita à Índia do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, também permitiu avanços na questão da disputa fronteiriça, a retomada dos vistos de turismo e o avanço do comércio.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em uma reunião entre Wang e o conselheiro indiano de Segurança Nacional, Ajit Doval, os dois países concordaram em "explorar a possibilidade de avançar nas negociações para a demarcação da fronteira". Também definiram a reabertura de três mercados comerciais fronteiriços, segundo a agência estatal chinesa Xinhua. 

As relações entre os dois países mais populosos do mundo se deterioraram após um confronto mortal na fronteira em 2020.

As nações iniciaram uma reaproximação em outubro do ano passado, quando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, pela primeira vez em cinco anos durante uma reunião de cúpula na Rússia. 

Modi pretende viajar em breve à China, em sua primeira visita ao país desde 2018.

Wang, por sua vez, viajará agora para o Paquistão, rival da Índia e um dos aliados mais próximos da China na região.

"Índia e Paquistão são vizinhos importantes da China. Estamos dispostos a aumentar a cooperação amistosa com os dois países e esperamos que as divergências entre eles sejam administradas de forma adequada", comentou na terça-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning.

sam/je/tym/mas/arm/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar