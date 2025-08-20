Área devastada por incêndios na Amazônia Legal caiu 65% em julho

A devastação causada por incêndios na Amazônia Legal caiu 65% em julho em relação ao mesmo mês de 2024, quando ocorreu uma seca histórica, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (20) pela plataforma de monitoramento MapBiomas. Ainda assim, impulsionado pelos incêndios, o desmatamento da Amazônia brasileira cresceu 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, de acordo com dados oficiais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As medições via satélite da rede MapBiomas mostraram que 143.000 hectares foram queimados na maior floresta tropical do planeta no mês passado. Em todo o Brasil, julho registrou 748.000 hectares queimados, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse foi o menor registro mensal desde o início das medições em 2019. O Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo, foi o bioma mais afetado, concentrando 76% da área total queimada no país, com 571.000 hectares. No entanto, o número também apresentou uma queda de 16% em relação ao ano anterior.

O balanço é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em novembro sediará a COP30, conferência climática da ONU, na cidade de Belém (PA). “Após dois anos de secas severas na Amazônia, em 2023 e 2024, que culminaram em um recorde de queimadas no bioma, a redução significativa da área queimada em 2025 pode ser atribuída a pelo menos dois fatores [...] O principal deles é o retorno das chuvas, com um período úmido mais intenso e prolongado”, explicou em um comunicado Felipe Martenexen, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). O pesquisador também destacou que "os prejuízos ambientais e econômicos de 2024, juntamente com o monitoramento e registro mais intensos das queimadas, podem ter levado produtores e comunidades a adotarem maior cautela".