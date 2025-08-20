Alemanha pede cessar-fogo imediato em Gaza e defende solução de 2 Estados para fim do conflito

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha pediu um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas após reunião nesta quarta-feira, 20, com seu homólogo indonésio. Johann Wadephul e o ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Sugiono, afirmaram que a catástrofe humanitária decorrente da guerra Israel-Hamas em Gaza é insuportável e que a solução de dois Estados é o único meio de encerrar o conflito. "O objetivo para todos nós é claro: uma solução de dois Estados, que precisa ser negociada", disse Wadephul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sugiono, que, como muitos indonésios, utiliza apenas um nome, afirmou em coletiva conjunta com Wadephul na capital Jacarta que também discutiram formas de superar desafios geopolíticos e o aumento das barreiras comerciais durante o encontro produtivo e construtivo. A Indonésia é apoiadora de longa data da Palestina e não reconhece Israel. "A Alemanha, como amiga e parceira especial de Israel, também tem uma responsabilidade, e acredito que teremos discussões responsáveis sobre isso no futuro", disse Wadephul. A Alemanha apoia a luta de Israel contra o Hamas, ao mesmo tempo em que pede que Israel adote medidas adicionais para aliviar o sofrimento em Gaza. "Agora existe uma oportunidade muito concreta para a resolução do conflito, na qual muitos países vizinhos contribuíram", disse Wadephul. "Estaria em nosso interesse coletivo que esse conflito político pudesse ser resolvido por meio de um processo pacífico."