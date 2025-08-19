Wall Street fecha em queda, cautelosa antes da reunião dos banqueiros centrais

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (19) devido ao recuo de algumas empresas de grande valor de mercado, enquanto os investidores aguardam os resultados da conferência de Jackson Hole, que reunirá ao final da semana banqueiros centrais de todo o mundo. O índice tecnológico Nasdaq fechou em baixa de 1,46% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,58%. O Dow Jones fechou perto do equilíbrio (+0,02%).

"Alcançamos picos históricos na semana passada, por isso o mercado recua enquanto os investidores digerem esta alta (...) muito forte", resumiu à AFP Adam Sarhan, do 50 Park Investments. "As perdas consideráveis registradas pelos grandes valores tecnológicos puseram o S&P 500 e o Nasdaq sob pressão", informaram os analistas da Briefing.com. Após registrarem forte alta nas últimas semanas, as "Sete Magníficas", como são conhecidas as grandes empresas do setor tecnológico, fecharam em queda, como a gigante dos semicondutores Nvidia (-3,50%, a 175,64 dólares), Microsoft (-1,42%, a 509,77 dólares), Tesla (-1,75%, a 329,31 dólares) e Amazon (-1,50%, a 228,01 dólares). O mercado americano mostra-se, assim, prudente sobre os resultados da conferência de Jackson Hole, no Wyoming, que reunirá muitos banqueiros centrais de todo o mundo ao final da semana.

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, discursará neste evento na sexta-feira. Powell deveria se mostrar "prudente quanto ao estado de saúde da economia [americana], visto que depois de sua última intervenção (...), os dados se deterioraram", afirmou Sarhan. Embora "quase todo o mundo concorde em que o Fed deveria baixar seus juros (...), não resta nada além de determinar quando", acrescentou o analista.