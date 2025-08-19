Vélez elimina Fortaleza e vai às quartas da Libertadores

O time comandado pelo técnico Guillermo Barros Schelotto derrotou o Leão com gols de Maher Carrizo (8') e Tomás Galván (28') em meio a uma chuva torrencial na capital da Argentina, após um empate sem gols na semana anterior no Ceará.

O argentino Vélez Sarsfield se tornou o primeiro time a se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (19), após derrotar o Fortaleza por 2 a 0 em Buenos Aires, antes do início dos jogos Racing-Peñarol e São Paulo-Atlético Nacional.

O Fortaleza, do técnico Renato Paiva, sucumbiu a um time do Vélez que se manteve no ataque no primeiro tempo e resistiu aos ataques brasileiros no segundo.

Uma bela cabeçada de Carrizo colocou 'El Fortín' mais perto das quartas de final. O jovem atacante de 19 anos subiu alto e, diante da fraca marcação da defesa adversária, desviou com força e fez 1 a 0.

Sem reação, o Fortaleza sofreu seu segundo gol da noite após perder a bola na saída. Galván não hesitou e, com um rápido giro, fechou o placar.

O Vélez vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Racing Club e Peñarol, que será decidido na noite desta terça-feira em Avellaneda, após a vitória do campeão uruguaio por 1 a 0 no jogo de ida, em Montevidéu.