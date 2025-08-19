Trump pede investigação de museus americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (19) que pediu uma investigação sobre o conteúdo dos museus, que acusa de serem "woke", especialmente em relação à história da escravidão. O líder republicano conduz uma cruzada contra as instituições educacionais e culturais americanas que, segundo ele, apoiam a ideologia woke, um termo pejorativo da direita radical para descrever políticas de promoção da diversidade.

"Os museus de Washington, assim como os de todo o país, são essencialmente os últimos vestígios do 'wokismo'", denunciou Trump na rede Truth Social. "Dei instruções aos meus procuradores para revisarem os museus e iniciarem exatamente o mesmo processo que foi seguido com as universidades, onde houve avanços enormes", acrescentou o bilionário conservador. "Este país não pode ser woke, porque o WOKISMO ACABOU", proclamou. A Casa Branca anunciou na semana passada, em carta dirigida à Smithsonian Institution, que administra cerca de 20 museus em Washington, que o governo fará uma análise minuciosa das exposições, para garantir o seu "alinhamento" com a visão de Trump de "restaurar a verdade e a sanidade na história americana". "O Smithsonian está FORA DE CONTROLE", voltou a clamar Trump hoje, lamentando que apenas destaque "o quão horrível é o nosso país, o quão terrível foi a escravidão" e que não haja "nada sobre o sucesso, nada sobre o brilhantismo".