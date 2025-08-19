Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal Constitucional do Peru blinda presidente Boluarte de investigações

Tribunal Constitucional do Peru blinda presidente Boluarte de investigações

Tipo Notícia

Uma decisão do Tribunal Constitucional (TC) do Peru blindou a presidente Dina Boluarte perante as múltiplas investigações enfrentadas por ela no Ministério Público, incluindo o escândalo 'rolexgate' por relógios de luxo que não declarou entre seus bens, segundo uma decisão divulgada nesta terça-feira (19).

A decisão ordena restabelecer a imunidade presidencial durante o exercício do cargo e representa uma vitória para a presidente, uma das mais impopulares, segundo pesquisas.

De acordo com o tribunal, as investigações ficarão "suspensas e continuarão com seu trâmite ao concluir o exercício do cargo presidencial" após 28 de julho de 2026, quando Boluarte conclui o atual mandato.

A sentença, que será aplicada a partir de agora para os presidentes, foi publicada pelo TC em seu site.

Os presidentes podiam ser investigados penalmente, mas só poderiam ser submetidos a um eventual julgamento ao término de seu mandato.

Boluarte, de 63 anos, apresentou em abril uma ação no TC contra o Judiciário e o Ministério Público, para suspender as investigações contra ela.

Sua defesa apresentou o recurso após a busca em sua residência e no gabinete presidencial no âmbito da investigação pelo escândalo que eclodiu quando a presidente apareceu com relógios e joias de luxo que não declarou em sua lista de bens.

Segundo o Ministério Público, as joias fariam parte de um suborno em troca de favores políticos.

Ela também estava sendo investigada pela morte de 50 pessoas durante a repressão aos protestos quando assumiu o poder em dezembro de 2022, substituindo Pedro Castillo, que foi destituído e preso por sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso.

Além disso, ela tinha um processo aberto por suposto abandono do cargo quando realizou uma cirurgia no nariz sem notificar o Congresso, como determina a lei.

Boluarte se declarou inocente em todos os casos.

"Esta decisão será útil para a democracia, não há impunidade. O mandato termina e ela será investigada após uma denúncia constitucional prévia", declarou o advogado presidencial Joseph Campos à rádio RPP.

