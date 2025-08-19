Incêndios florestais na Espanha devastam mais 30.000 hectares

A mudança das condições meteorológicas, no entanto, aumenta a esperança de controle das chamas.

Os incêndios florestais no oeste da Espanha queimaram mais 30.000 hectares em menos de 24 horas, segundo dados do serviço europeu Copernicus divulgados nesta terça-feira (19).

Desde o início do ano, 373.000 hectares foram destruídos na Espanha pelas chamas, 30.000 mais do que no dia anterior, com o número em progressão constante, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que utiliza dados do Copernicus.

Este é o pior ano para a Espanha em termos de superfície consumida pelas chamas, superando 2022 - com 306.000 hectares queimados - desde que os dados do EFFIS começaram a ser compilados, em 2006.

A maioria da superfície foi consumida nos grandes incêndios que afetam, há mais de uma semana, as províncias de Zamora e León, além de Ourense e a província de Cáceres.

Milhares de pessoas de dezenas de localidades abandonaram suas residências, dezenas de rodovias foram bloqueadas e o tráfego ferroviário de Madri para a Galícia está paralisado.