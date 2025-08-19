Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan, afirma Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança para o país. A declaração foi dada em entrevista para a Fox News nesta terça-feira, 19.

"Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan", disse. Ao ser questionado sobre possíveis garantias de segurança dos EUA, Trump disse que elas possivelmente serão por via aérea.