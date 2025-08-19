Filho de Tite assume Santos como interino após demissão de Cleber Xavier

Matheus Bachi, filho do ex-técnico da Seleção Brasileira Tite, assumiu o comando do Santos interinamente, confirmou uma fonte do clube à AFP nesta terça-feira (19). Matheus, de 36 anos, era assistente de Cleber Xavier, demitido no domingo após a humilhante goleada sofrida pelo 'Peixe' por 6 a 0 diante do Vasco.

O Santos ocupa a 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Matheus irá comandar a equipe até a chegada de um novo treinador. Segundo a imprensa, entre os alvos da diretoria santista estão os argentinos Jorge Sampaoli e Juan Pablo Vojvoda, além do próprio Tite. "É um orgulho que o clube me procure e um grande desafio. Estou disposto a assumi-lo, mas pedi à diretoria que faça um esforço com os reforços para consolidar um bom projeto esportivo", disse Sampaoli em declarações à imprensa argentina. O próximo jogo do Santos será no domingo, contra o Bahia, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileirão. Neymar será desfalque porque está suspenso pelo número de cartões amarelos.