Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho de Tite assume Santos como interino após demissão de Cleber Xavier

Filho de Tite assume Santos como interino após demissão de Cleber Xavier

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Matheus Bachi, filho do ex-técnico da Seleção Brasileira Tite, assumiu o comando do Santos interinamente, confirmou uma fonte do clube à AFP nesta terça-feira (19).

Matheus, de 36 anos, era assistente de Cleber Xavier, demitido no domingo após a humilhante goleada sofrida pelo 'Peixe' por 6 a 0 diante do Vasco.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O Santos ocupa a 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Matheus irá comandar a equipe até a chegada de um novo treinador. Segundo a imprensa, entre os alvos da diretoria santista estão os argentinos Jorge Sampaoli e Juan Pablo Vojvoda, além do próprio Tite.

"É um orgulho que o clube me procure e um grande desafio. Estou disposto a assumi-lo, mas pedi à diretoria que faça um esforço com os reforços para consolidar um bom projeto esportivo", disse Sampaoli em declarações à imprensa argentina.

O próximo jogo do Santos será no domingo, contra o Bahia, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileirão. Neymar será desfalque porque está suspenso pelo número de cartões amarelos.

"O Santos não merece isso", publicou o craque no Instagram após a derrota para o Vasco.

Em meio à crise no clube, Neymar pode voltar à Seleção para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, os dois últimos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil já tem vaga garantida.

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados na próxima segunda-feira.

erc/app/gfe/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar