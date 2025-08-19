EUA amplia alcance de tarifas sobre aço e alumínio para 'produtos derivados'

Os Estados Unidos ampliaram o alcance de suas tarifas sobre o aço e o alumínio, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira (19), em uma decisão que impacta centenas de produtos que contêm esses materiais, como cadeiras para bebês ou maquinaria pesada. O Escritório de Indústria e Segurança informou em uma nota que acrescentou 407 tipos de mercadorias às listas de itens considerados "produtos derivados" do aço e do alumínio.

Com a medida, as tarifas de 50% que incidem sobre esses dois materiais, impostas pelo presidente Donald Trump no início deste ano, serão aplicadas também aos bens com aço e alumínio na composição. A norma entrou em vigor na segunda-feira, e o aviso detalhando as mudanças foi publicado no Registro Federal nesta terça-feira. "A ação de hoje abrange turbinas eólicas e suas partes e componentes; guindastes móveis, tratores e outras máquinas pesadas; vagões, móveis, compressores e bombas, e centenas de produtos mais", disse o Departamento de Comércio. A medida "fecha caminhos para a evasão" de tarifas, afirmou Jeffrey Kessler, subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança, ao reiterar o objetivo de impulsionar as indústrias de aço e alumínio dos Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump impôs uma tarifa de 10% para quase todos os parceiros comerciais de seu país, além de taxas mais altas para dezenas de economias, como a União Europeia e o Japão. No caso do aço e alumínio, Trump determinou inicialmente uma tarifa alfandegária de 25%, antes de duplicá-la para 50% em junho. Embora até o momento o impacto das tarifas de Trump sobre os preços para os consumidores tenha sido limitado, economistas alertaram que os efeitos completos ainda estão por vir.