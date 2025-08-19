EUA aceita conversar com delegados do Brasil na OMC sobre tarifas

Os Estados Unidos aceitaram o pedido de consultas do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), e as delegações de ambos os países conversarão sobre as tarifas de 50% impostas por Washington, segundo uma carta enviada à OMC. O Brasil recorreu no início de agosto a esse organismo multilateral em uma primeira medida contra as tarifas do presidente americano, Donald Trump.

O magnata republicano puniu o Brasil com uma das sobretaxas mais altas do mundo pelo que considera uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa golpista. "Os Estados Unidos aceitam a solicitação do Brasil para entabular consultas. Estamos à disposição para acordar com os funcionários da missão de seu país uma data mutuamente conveniente", respondeu a delegação de Washington em uma missiva datada de 15 de agosto e publicada pela OMC em seu site. No entanto, a representação americana advertiu que "algumas das ações mencionadas pelo Brasil constituem questões de segurança nacional que não (...) podem ser objeto de resolução" perante a OMC. O mecanismo de consultas dessa entidade supõe a busca de uma solução negociada antes de passar a um processo de arbitragem.