Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estados republicanos enviam tropas a Washington

Estados republicanos enviam tropas a Washington

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os estados do Mississippi, Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Sul anunciaram na segunda-feira (18) o envio de tropas da Guarda Nacional para Washington, que o presidente Donald Trump afirma que tenta livrar das gangues.

"Autorizei o envio de quase 200 soldados da Guarda Nacional do Mississippi, para apoiar os esforços do presidente Trump para restaurar a lei e a ordem na capital do nosso país", afirmou o governador do estado, Tate Reeves, em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A declaração foi divulgada após anúncios similares de Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Sul, outros estados governados por republicanos que participam do envio de soldados para a capital federal, administrada pelos democratas.

Ohio enviará 150 reservistas, Carolina do Sul quase 200 e Virgínia Ocidental outros 350. O contingente se reunirá com os 800 membros da Guarda Nacional já mobilizados na capital.

Na semana passada, Trump disse que colocaria a segurança na capital federal sob o controle do governo federal e mobilizaria a Guarda Nacional.

A prefeita democrata da capital, Muriel Bowser, negou um aumento da violência e afirmou que esta se encontra "no ponto mais baixo em 30 anos".

O presidente já havia enviado a Guarda Nacional e fuzileiros navais para Los Angeles em junho para controlar as manifestações contra a política migratória de sua administração.

wd/tmt/phs/cjc/mas/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar