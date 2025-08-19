Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha terá 'horas difíceis' até extinção de incêndios, alerta Pedro Sánchez

Autor AFP
Embora a onda de calor que alimentou os grandes incêndios florestais na Espanha tenha acabado, "restam horas difíceis" na luta contra as chamas, declarou nesta terça-feira (19) o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em uma visita a Extremedura, uma das regiões mais afetadas.

"Peço aos meios de comunicação, e também aos cidadãos e cidadãs (...) que tomem precauções extremas, que não confiemos, que restam momentos críticos, que restam horas difíceis", afirmou Sánchez em uma declaração à imprensa após visitar o centro de comando de uma operação contra um incêndio.

Esta é sua segunda visita à área de incêndios e, como na primeira, no domingo, reiterou que buscará "um pacto de Estado diante da emergência climática".

"A emergência climática se agrava a cada ano, é mais recorrente a cada ano e se aceleram os [seus] efeitos a cada ano", sobretudo "na Península Ibérica", argumentou.

Após 16 dias com temperaturas na casa dos 40ºC em muitos pontos do país, os termômetros caíram nesta terça-feira em toda a Espanha, com o aumento da umidade em muitas regiões, o que deve facilitar a extinção dos focos.

No entanto, a extinção total das chamas está longe, e três regiões da metade oeste do país - Galícia, Castilla y León e Extremadura - continuam combatendo incêndios enormes e fora de controle que queimaram mais de 100.000 hectares em menos de duas semanas.

