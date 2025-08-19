Comissários de bordo da Air Canada encerram greve após chegar a princípio de acordo

A greve dos comissários de bordo da Air Canada "terminou", anunciou nesta terça-feira (19) o sindicato do pessoal de cabine, mencionando "um princípio de acordo" após uma noite de negociações com a companhia aérea, que confirmou a retomada progressiva de suas operações. Cerca de 10.000 comissários de bordo haviam deixado seus postos após a meia-noite de sábado, o que provocou cancelamentos que afetaram cerca de meio milhão de pessoas.

No entanto, após retomar as conversas na noite de segunda-feira, o sindicato afirmou ter alcançado um possível acordo com a companhia aérea que submeteria à consideração de seus membros. "A greve terminou. Temos um acordo preliminar que apresentaremos a vocês", declarou a seção da Air Canada do Sindicato Canadense da Função Pública (CUPE) no Facebook nesta terça-feira. "Somos obrigados a informar aos nossos filiados que devemos colaborar plenamente com a retomada das operações", acrescentou o texto.