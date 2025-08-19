Armênia diz ao Irã que controlará corredor terrestre desenvolvido pelos EUA

O primeiro-ministro armênio disse ao presidente do Irã, nesta terça-feira (19), que seu país controlará um corredor desenvolvido pelos Estados Unidos para ligar o Azerbaijão a um enclave próprio, apesar da oposição do governo iraniano. O corredor visa ligar o Azerbaijão a Nakhchivan, um enclave próprio que faz fronteira com o Irã e a Turquia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto, apelidado de "Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional" (TRIPP), faz parte de um acordo assinado no início deste mês em Washington entre a Armênia e o Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas em conflito devido a disputas territoriais há décadas. Segundo o acordo, os Estados Unidos desenvolverão a rota, e "as estradas que passam pela Armênia estarão sob jurisdição exclusiva da Armênia", disse o primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, ao presidente iraniano, Masud Pezeshkian, em uma reunião em Yerevan, capital da Armênia. "A segurança será fornecida pela Armênia, não por nenhum terceiro país", afirmou Pashinyan. Ele acrescentou que o corredor abriria novas perspectivas econômicas entre os dois países e poderia fornecer uma conexão ferroviária do Irã à costa do Mar Negro, através da Armênia.