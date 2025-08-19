'Adoraria me aposentar com Messi', diz Suárez

A poucos meses do fim de seu contrato com o Inter Miami, o atacante uruguaio Luis Suárez expressou, nesta terça-feira (19), que está disposto a estender sua permanência na equipe da MLS e que gostaria de se aposentar junto com o astro argentino Lionel Messi. "Eu me sinto bem fisicamente, sinto que estou ajudando o time e se o clube quiser, obviamente, não vamos ter nenhum problema" para renovar, disse Suárez em entrevista coletiva na véspera das quartas de final da Leagues Cup, contra o Tigres, do México.

Suárez chegou ao Inter Miami na temporada 2024 e, posteriormente, renovou seu contrato por mais um ano, até o final de 2025. Além do 'Pistolero', a presença de Messi em Miami também motivou a chegada de outros jogadores de destaque, como o argentino Rodrigo De Paul e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba. Suárez ressaltou que sua continuidade não está ligada ao camisa 10 argentino, que está negociando sua renovação, mas admitiu que gostaria de encerrar a carreira junto com o amigo de longa data.

"Nós dois estamos mais velhos e cada um tomará a decisão que for correta pensando no bem pessoal", afirmou. "Adoraria me aposentar junto com ele porque estamos há anos conversando sobre pararmos juntos e isso pode acontecer", explicou. "Pode ser, mas depende da minha renovação, da renovação dele e cada um tomará a decisão adequada no momento". Suárez tem sido menos eficiente nesta temporada, com seis gols marcados em 21 rodadas, mas segue sendo titular absoluto do técnico Javier Mascherano.