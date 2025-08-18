Zelensky e líderes europeus negociam em Washington os termos de um acordo de paz

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus visitam Washington nesta segunda-feira (18) para discutir com Donald Trump uma possível saída para a guerra na Ucrânia, que poderia incluir garantias de segurança para Kiev, mas também concessões territoriais. A visita acontece após a reunião de cúpula de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo.

Zelensky não foi convidado e, após a reunião, Trump alinhou-se com a posição defendida há muito tempo pela Rússia, que exclui a necessidade de um cessar-fogo antes de alcançar um acordo de paz definitivo. O presidente ucraniano "pode acabar com a guerra com a Rússia quase de maneira imediata, se assim desejar, ou pode continuar lutando", publicou na noite de domingo o republicano em sua plataforma Truth Social. Também descartou uma discussão sobre a recuperação da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ou que a Ucrânia passe a integrar a Otan. Zelensky, por sua vez, declarou em sua chegada a Washington na noite de domingo que deseja o fim da guerra com a Rússia de maneira "rápida e confiável".

Um pedido reiterado nesta segunda-feira pela China, que fez um apelo a "todas as partes" envolvidas nas negociações de paz em Washington para que alcancem "o mais rápido possível um acordo justo, duradouro, vinculante e aceitável" para todos. Trump e Zelensky devem ter uma reunião bilateral antes que o encontro seja ampliado aos outros líderes europeus, segundo uma fonte do governo alemão. A delegação de apoio a Zelensky em Washington é integrada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente da França, Emmanuel Macron; o chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

As reuniões devem terminar às 22h00 GMT (19h00 de Brasília), segundo a fonte alemã. Esta será a primeira visita de Zelensky à Casa Branca desde fevereiro, quando Trump e seu vice-presidente JD Vance o repreenderam por não demonstrar gratidão suficiente pela ajuda dos Estados Unidos contra a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022. - Garantias de segurança - O ambiente deve ser diferente na reunião desta segunda-feira. Desde o encontro no início do ano, Trump expressou mais críticas a Putin e demonstrou sua frustração diante do bloqueio reiterado de Moscou nas negociações de paz.

Washington, no entanto, não impôs sanções adicionais a Moscou. Além disso, a grande recepção a Putin no Alasca, em sua primeira visita ao Ocidente desde a invasão da Ucrânia, foi considerada uma vitória diplomática do Kremlin. Horas antes de viajar aos Estados Unidos, o presidente ucraniano qualificou como "histórica" a decisão americanada de oferecer garantias de segurança ao seu país. Trump mencionou uma garantia de segurança para Kiev similar à do Artigo 5 da Otan, mas fora do âmbito da Aliança Atlântica, que Moscou considera uma ameaça existencial para suas fronteiras.