Um senador e um ex-presidente, os candidatos do 2º turno na Bolívia

O próximo presidente da Bolívia será decidido entre um senador e um ex-presidente, em um segundo turno inédito entre duas candidaturas de direita após 20 anos de governos de esquerda liderados por Evo Morales. Rodrigo Paz surpreendeu ao liderar a eleição de domingo (17), seguido pelo ex-presidente Jorge Quiroga, a quem enfrentará no segundo turno em 19 de outubro.

Quem são os dois candidatos que disputam para substituir a esquerda? - O inesperado - Rodrigo Paz Pereira, economista de 57 anos, é filho do ex-presidente social-democrata Jaime Paz Zamora (1989-1993). Sua vitória no primeiro turno foi inesperada - uma semana antes da eleição as pesquisas o apontavam entre o terceiro e o quinto lugar.

Além de senador por Tarija, um departamento do sul da Bolívia, foi deputado e prefeito da capital da região próxima à fronteira com a Argentina. "Quero felicitar o povo boliviano, porque disse: 'quero mudar, e este é um sinal de mudança", afirmou Paz diante de centenas de simpatizantes que o aguardavam na entrada da sede de sua campanha em La Paz. Ele nasceu em Santiago de Compostela, Espanha, quando sua família estava no exílio devido à perseguição da ditadura militar. Ele tem a nacionalidade boliviana devido à origem de seu pai. Sua mãe é espanhola.

Distante das polêmicas entre Quiroga e o milionário Samuel Doria Medina, que dominavam os telejornais como favoritos, Paz fez uma campanha discreta e austera à frente do Partido Democrata Cristão. O candidato prometeu a incorporação das classes médias e baixas à vida econômica do país com créditos acessíveis, livre importação de produtos e uma reforma tributária para incentivar a indústria nacional. Um grande ativo de sua campanha foi seu candidato a vice-presidente Edman Lara, um capitão da polícia que durante anos construiu uma imagem de homem que luta contra a corrupção dentro de sua instituição.

- Herdeiro de um ex-ditador - Jorge Quiroga é um engenheiro de 65 anos, formado na Universidade A&M do Texas, ex-funcionário da multinacional americana IBM e hoje candidato da aliança política Livre. Há alguns meses, ele ainda integrava um bloco de oposição, ao lado de Doria Medina, que se comprometeu a ter apenas um candidato à presidência. Porém, devido às divergências sobre a escolha do postulante, Quiroga deixou o bloco.