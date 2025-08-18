Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump mostra a Zelensky mapa de território ucraniano sob controle russo

Trump mostra a Zelensky mapa de território ucraniano sob controle russo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca na tarde desta segunda-feira, 18, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um mapa da Ucrânia intitulado "Mapa do Conflito Rússia-Ucrânia", que indicava a porcentagem de território sob controle russo ou em disputa.

Zelensky disse que mostrou a Trump alguns detalhes do campo de batalha no mapa e agradeceu pelo gesto.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"É um bom mapa", disse Trump. "Estou pensando em como recuperá-lo", respondeu Zelensky. Trump replicou, rindo, que eles poderiam encontrar uma solução. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar