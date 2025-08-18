Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Autor AFP
AFP Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou à AFP uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato.

eua rússia ucrania

