Trump defende negociação por fim da guerra na Ucrânia e volta a responsabilizar Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta segunda-feira, 18, o trabalho que tem feito nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia e reclamou dos críticos. "Sei exatamente o que estou fazendo e não preciso dos conselhos de pessoas que trabalham em todos esses conflitos há anos e nunca foram capazes de fazer nada para impedi-los", escreveu o líder americano, em publicação na Truth Social, na qual afirmou atuar para acabar, não continuar a guerra.

O republicano, mais uma vez, responsabilizou o ex-presidente americano dos EUA Joe Biden pela deflagração do conflito no leste europeu.