Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol

O torcedor do Liverpool que proferiu insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo que abriu a Premier League há três dias, foi proibido de acessar os estádios de futebol na Inglaterra enquanto a investigação continua aberta, anunciou a polícia nesta segunda-feira (18). O homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos 'Reds' por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo de racismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O torcedor foi detido no sábado e posteriormente liberado, mas ficou proibido de "comparecer a qualquer jogo de futebol oficial no Reino Unido", informou a polícia. Ele também não pode se aproximar de um estádio "a menos de uma milha (1,6 km)", segundo a nota policial, que acrescentou que a investigação "continua em curso e em estreita colaboração" com o Liverpool. O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, capitão dos 'Reds', disse que o episódio foi uma "vergonha" e pediu "educação para as gerações mais jovens" contra o racismo. Semenyo, por sua vez, declarou que o incidente o marcará "para sempre".