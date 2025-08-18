Tiroteio em clube noturno de Nova York deixa três mortos

Crime ocorreu em uma boate lotada nas primeiras horas de domingo no Brooklyn. Oito pessoas ficaram feridas.Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio em uma boate lotada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, nas primeiras horas deste domingo (17/08). Os investigadores acreditam que um ou mais atiradores abriram fogo com várias armas no clube noturno Taste of the City Lounge, no bairro de Crown Heights, no Brooklyn, após "uma discussão" pouco antes das 3h30 da manhã, matando três homens, disse a comissária do Departamento de Polícia de Nova York, Jessica Tisch. "É um tiroteio terrível que ocorreu na cidade de Nova York", afirmou Tisch em uma coletiva de imprensa. Ela disse que os policiais estão analisando pelo menos 36 cápsulas de balas encontradas no salão, bem como uma arma de fogo encontrada em uma rua próxima. Ninguém foi preso nas horas seguintes ao crime, e a polícia está analisando imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os atiradores. Os feridos no tiroteio – oito homens e três mulheres – estão sendo tratados em hospitais por ferimentos que não oferecem risco de vida, disse ela. As idades das vítimas variam de 27 a 61 anos. O tiroteio ocorreu em um ano de baixa recorde de violência armada na cidade de Nova York. "Temos o menor número de incidentes com tiroteios e vítimas de tiroteios em sete meses do ano que já vimos em registros na cidade de Nova York", disse Tisch. "Algo assim é, claro, graças a Deus, uma anomalia, e é uma coisa terrível que aconteceu esta manhã, mas vamos investigar e descobrir o que aconteceu." bl (AP, dpa)