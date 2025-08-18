Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati

Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a italiana Jasmine Paolini nesta segunda-feira (18) e conquistou o WTA 1000 de Cincinnati pela primeira vez em sua carreira, encerrando um jejum de 15 meses sem títulos. 

A atual campeã de Wimbledon derrotou Paolini por 7-5 e 6-4 em um duelo acirrado que teve inúmeras reviravoltas no placar. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Com seu 11º troféu de WTA 1000, Swiatek subirá do terceiro para o segundo lugar no ranking mundial antes do início do US Open, no domingo. 

gbv/gfe/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar