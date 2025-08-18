Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati
A tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a italiana Jasmine Paolini nesta segunda-feira (18) e conquistou o WTA 1000 de Cincinnati pela primeira vez em sua carreira, encerrando um jejum de 15 meses sem títulos.
A atual campeã de Wimbledon derrotou Paolini por 7-5 e 6-4 em um duelo acirrado que teve inúmeras reviravoltas no placar.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Com seu 11º troféu de WTA 1000, Swiatek subirá do terceiro para o segundo lugar no ranking mundial antes do início do US Open, no domingo.
gbv/gfe/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente