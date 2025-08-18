São Paulo tem jogo de tudo ou nada contra Atlético Nacional pelas oitavas da Libertadores

O São Paulo do técnico argentino Hernán Crespo recebe o perigoso Atlético Nacional, da Colômbia, nesta terça-feira (18), valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores-2025 e com Lucas Moura lutando por uma vaga no time titular. Recuperado de uma lesão no joelho direito que o limitou a apenas três jogos no Campeonato Brasileiro de 2025, um dos "maiores desafios" de sua carreira, segundo suas próprias palavras, Lucas Moura foi fundamental no empate do São Paulo em 2 a 2 com o Sport, no sábado, pelo Brasileirão.

Um gol do ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Tottenham impulsionou a virada em uma partida em que o time paulista perdia por 2 a 0 até os 50 minutos. "Estou feliz por ele porque marcou um gol depois de muito tempo" e "conseguiu minutos no campo", disse Crespo, que cogita incluí-lo na escalação para o jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético Nacional, no Estádio do Morumbi, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Rodriguinho é outra opção. O último gol de Lucas Moura, de 33 anos, aconteceu em janeiro, pelo Campeonato Paulista. O jogo de ida deste confronto das oitavas de final, disputado na semana passada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, terminou empatado em 0 a 0.

O Atlético Nacional não soube aproveitar suas chances diante do São Paulo, já que Edwin Cardona perdeu dois pênaltis. - Ponto de inflexão - Desde que Crespo assumiu as rédeas em meados de junho, em meio a uma crise que custou o cargo de técnico do seu compatriota Luis Zubeldía, o São Paulo despertou.

Sob seu comando, a Máquina Tricolor está a todo vapor, com um retrospecto de seis vitórias, três empates e duas derrotas em todas as competições, e apenas uma mancha em seu retrospecto: a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, que atualmente disputa a segunda divisão. Apesar do bom momento do São Paulo, o primeiro confronto contra o Atlético Nacional não foi fácil. Além dos dois pênaltis perdidos por Cardona no jogo de ida, Marlos Moreno e Marino Hinestroza acertaram a trave.

Ciente do alto risco da revanche, Crespo poupou vários de seus titulares no fim de semana, do goleiro Rafael ao atacante Luciano. É um ponto de inflexão para o São Paulo, tricampeão da Copa Libertadores (1992, 1993 e 2005) e uma vez campeão da Copa Sul-Americana (2012). Lucas Moura, antes de se transferir para a Europa, fez parte do elenco que conquistou esse último título. - Confiança -